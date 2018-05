Ministro do Interior é baleado no Paquistão em tentativa de assassinato

O ministro do Interior do Paquistão Ahsan Iqbal (foto ao lado) foi baleado em uma tentativa de assassinato neste domingo (6), mas sobreviveu. O incidente agrava as tensões políticas relacionadas às eleições gerais no país, marcadas para o fim de julho.

Iqbal foi ferido por uma bala no braço em um ataque no distrito de Narowal, na província central do Punjab, afirmou um representante do governo. O agressor foi preso imediatamente após o tiroteio.

O político é um membro veterano do partido no poder Liga Muçulmana do Paquistão-N (PML-N) e um aliado próximo ao ex-premiê Nawaz Sharif, que foi deposto no ano passado.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shahid Khaqan Abbasi, condenou o ataque e pediu uma investigação imediata.

Iqbal estava voltando de uma reunião com um grupo de cristãos e outras minorias -mas não se sabe se agressor está ligado a ele.

Ataques com motivos políticos diminuíram no Paquistão nos últimos anos, mas já foram uma grande ameaça às autoridades do país.

