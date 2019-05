Mick Jagger publica vídeo dançando um mês após cirurgia

Apenas um mês após passar por uma cirurgia cardíaca, o roqueiro Mick Jagger, 75, postou uma aula de dança em sua conta do Instagram. O vocalista dos Rolling Stones não economizou nos movimentos já bem conhecidos e mostrou completa boa forma.

"Uau" foi a palavra mais comentada no vídeo, incluindo do filho dele, Lucas Jagger, e do apresentador Marcos Mion que escreveu, em inglês "Inacreditável".

Na sequência, o roqueiro ainda anunciou as primeiras datas da turnê americana dos Rolling Stones, "No Filter", que teve de ser adiada justamente por causa da cirurgia de Jagger. Eles farão shows também no Canadá.

Tudo indica que o roqueiro está mais do que preparado para o primeiro show, marcado para o dia 21 de junho, em Chicago e passará ainda por mais 14 cidades.

O anúncio da cirurgia assustou os fãs da banda, e o músico usou a sua conta no Twitter para tranquilizar o público. "Estou me sentindo muito melhor agora e em recuperação", afirmou o músico.

Jagger, que também agradeceu à equipe médica, foi submetido a uma substituição da válvula aórtica em um procedimento pouco invasivo, segundo a revista Billboard. Para evitar a cirurgia de coração aberto, muito mais arriscada, os médicos implantaram a válvula pela artéria femoral na coxa, sem remover a válvula danificada.