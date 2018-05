Meghan Markle deposita seu buquê no Túmulo do Soldado Desconhecido

Meghan Markle respeitou uma tradição dos casamentos reais britânicos que já acontece há quase cem anos: depositou na manhã desta segunda-feira, 21, o buquê utilizado na cerimônia no Túmulo do Soldado Desconhecido, dentro da abadia de Westminster, em Londres.



Meghan Markle enviou seu buquê usado na cerimônia de casamento com o príncipe Harry para ser depositado no Tùmulo do Soldado Desconhecido Foto: Twitter/@RoyalFamily

O Túmulo do Soldado Desconhecido foi criado em 1920 como local de descanso para um corpo de um soldado morto na Primeira Guerra Mundial que não foi identificado – e logo se tornou um local de homenagens a todos os militares que morreram em combate pelo Reino Unido.

A tradição de depositar o buquê de casamento no túmulo começou em 1923, quando Elizabeth Bowles-Lyon, mãe da rainha Elizabeth II, fez o gesto antes da cerimônia de casamento com o futuro rei George VI. Ela depositou o buquê no local para homenagear seu irmão mais velho, Fergus, que morreu em batalha ocorrida em 1915.

