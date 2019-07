Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 3 milhões

O concurso 2.166 da Mega-Sena, que será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (6), sorteia o prêmio de R$ 3 milhões.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 11 mil por mês. Daria também para adquirir uma frota de 70 carros populares.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país credenciada pela Caixa. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Agência Brasil