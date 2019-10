Lua de mel em Maceió? Confira 4 lugares românticos para conhecer

(Crédito: Divulgação | Pajuçara, Maceió)

Maceió tem se destacado no cenário do turismo nacional, fazendo com que o estado de Alagoas se torne um dos mais buscados nas agências de viagens. Ao redor de Maceió, estão outros grandes destinos, como Maragogi, Japaratinga e São Miguel dos Milagres.

Muitos viajantes já procuram por aluguel de carros em Maceió, para aproveitar os melhores pontos turísticos da cidade e dos municípios vizinhos. Sendo assim, com tantas belezas naturais, cada vez mais casais escolhem a cidade como destino de lua de mel.

Se você está em dúvida sobre onde passar uma viagem inesquecível e bastante romântica, confira alguns dos lugares mais especiais para aproveitar a dois.

Piscinas naturais

Principal cartão-postal de Maceió, as piscinas naturais atraem muitos turistas que buscam belezas naturais e tranquilidade. Nas praias de Pajuçara, visitantes encontram um cenário de tirar o fôlego, com águas azuis bem claras e areia branca.

Este é um dos lugares mais românticos da região, seja pela beleza natural, pela possibilidade de praticar mergulho ou fazer um passeio de jangada.

Galés em Maragogi

A poucos quilômetros de Maceió, as Galés de Maragogi atraem diversos visitantes também pelas suas belezas naturais. Este local paradisíaco é uma excelente opção para os casais que desejam passar um tempo em cenários inesquecíveis.

O local também conta com piscinas naturais, mas possui um toque ainda mais especial: as Galés estão em listas de locais protegidos, pois possuem a segunda maior barreira de corais do mundo. Isso faz com que as águas sejam mornas, mais tranquilas e bastante cristalinas.

Também é possível praticar mergulho e apreciar a biodiversidade marinha. Por ali, ficam vários fotógrafos que oferecem um serviço de registro desses mergulhos, garantindo fotos ainda mais românticas aos casais em lua de mel.

Lagoa Mundaú

Esta lagoa negra, que banha diversas cidades ao longo de 23 km do litoral sul do estado, é um dos principais lugares onde moradores e turistas vão para se deslumbrar com o pôr do sol. E nada mais romântico do que apreciar essa visão a dois, certo?

No Pontal da Barra, os turistas encontram uma paisagem com visão privilegiada de toda essa região.

Orla de Maceió

Na própria orla de Maceió, você encontra diversas opções de bares e restaurantes – alguns com vista privilegiada para o mar que banha a cidade. Alguns lugares também possuem apresentações de música, tornando o clima ainda mais romântico.