Louis Arthur Charles é o nome do 3º filho de Kate e William

Louis Arthur Charles é o nome do 3º filho da duquesa de Cambridge e do príncipe William, que nasceu na segunda-feira (23), em Londres, anunciou o Palácio de Kensington.

O menino, que é o 5º na linha de sucessão da coroa britânica, nasceu com 3,8 kg, às 11h01, no hospital St.Mary, em Paddington. Por volta das 18h, o casal apresentou o caçula para a imprensa e retornou para casa.

(Foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images)



Segundo comunicado do Palácio, "o bebê será conhecido pelo nome de Sua Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge". Louis é o quarto nome de William e também do 1º Conde Mountbatten da Birmânia, de quem o Príncipe Charles, pai de William, era muito próximo. Mountbatten, que era tio do Príncipe Philip, foi assassinado em 1979 pelo Exército Republicano Irlandês.

No Reino Unido, o nome do novo bebê real era motivo de muita especulação. Os favoritos para um menino nas casas de aposta eram Arthur, Albert, Frederick e Philip.

Quando George Alexander Louis e Charlotte Elizabeth Diana nasceram, seus nomes foram anunciados dois dias após Kate dar à luz.

A duquesa de Cambridge Kate Middleton e o príncipe William mostram seu filho recém-nascido à mídia em frente ao Hospital St Mary, no centro de Londres, na Inglaterra (Foto: Hannah Mckay/Reuters) A duquesa de Cambridge Kate Middleton e o príncipe William mostram seu filho recém-nascido à mídia em frente ao Hospital St Mary, no centro de Londres, na Inglaterra (Foto: Hannah Mckay/Reuters)

O nascimento ocorreu poucas semanas antes do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que será realizado no dia 19 de maio, em Windsor, e dois dias depois da comemoração dos 92 anos da rainha Elizabeth II.

