Líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul vão se reunir dia 27 de abril

As Coreias do Sul e Norte acordaram nests quinta-feira (29), durante reunião de alto nível, que o encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in vai acontecer no dia 27 de abril, informou a agência de notícias “Yonhap”.

Representantes dos dois países voltarão a se reunir no dia 4 de abril para concluir detalhes sobre o que será a primeira reunião intercoreana em 11 amos, e que precederá o encontro de maio entre Kim Jong-um com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

G1