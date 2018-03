Karaokê com mães e filhos com Síndrome de Down viraliza na web

Você já viu esse vídeo na sua timeline? Se não viu, verá. O clipe gravado por 50 mães dos Estados Unidos para o Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado nesta quarta-feira (21), tem se espalhado pelo mundo e já foi visto por milhões de pessoas.

Quem teve a ideia foi Rebecca Carless, mãe de Archie, um garotinho de 4 anos com Down. Em entrevista ao programa This Morning, ela contou que teve a ideia há algum tempo e conseguiu reunir 49 outras mães para o projeto.

Durante meses, mães e filhos de diferentes estados americanos foram gravando clipes da música "A Thousand Years", de Christina Perri, no estilo do "Carpool Karaoke", quadro do programa de entrevistas de James Corden. O pai de uma das crianças editou o material, que foi publicado no dia 12 de março.





Assim que soube da existência do vídeo, Corden comentou no Twitter que foi “o karaokê no carro mais bonito” e que o vídeo o fez chorar.

Aqui no Brasil, alguns famosos também divulgaram o clipe. Até o fim da manhã desta quarta-feira, Hugo Gloss teve mais de 130 mil compartilhamentos no post e 2,8 milhões de visualizações.



Hugo Gloss compartilha vídeo de crianças com Síndrome de Down (Foto: Reprodução/Facebook)

O vídeo original, com o título “50 mães, 50 crianças, um cromossomo a mais”, foi publicado em um canal chamado “Wouldn’t Change a Thing” ou “Não Mudaria Nada”. Em entrevista à BBC, Rebecca Carless explicou a razão do vídeo e do canal: "A ideia é mostrar que somos apenas mães normais, amamos nossos filhos, eles nos amam, e eles são como as outras crianças de quatro anos, nós não os mudaríamos".

G1