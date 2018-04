Incêndio criminoso em karaokê deixa 18 mortos na China

Pelo menos 18 pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um incêndio em um karaokê no município de Qingyuan, no sul da China, na noite desta segunda-feira (23).

De acordo com as autoridades, um homem foi preso acusado de ser o suposto autor do crime. A polícia o identificou como Liu Chunlu, de 32 anos, que teria ficado ferido no estabelecimento, mas chegou a fugir do local, após, supostamente, cometer o incêndio.

A partir disso, as autoridades ofereceram uma recompensa de 200 mil iuanes (aproximadamente US$32 mil) por mais informações, o que ocorreu em seguida.

Segundo a agência de notícias "Xinhua", desde as primeiras investigações já havia a suspeita de que o incêndio tivesse sido cometido propositalmente. O Departamento de Segurança Pública de Qingyuan relatou ter recebido um pedido de socorro por volta das 00h30 (horário local), quando acionou as equipes de bombeiros. O fogo foi contido em menos de 30 minutos.

Terra