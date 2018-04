Imprensa norte-coreana dá destaque a cúpula histórica entre Coreias

Os veículos de imprensa da Coreia do Norte dedicaram, neste sábado, espaço para uma grande cobertura da cúpula entre as duas Coreias realizada ontem e a classificaram como “histórica”. Os jornais também destacaram o compromisso do regime com a desnuclearização.

O principal jornal do país, Rodong Sinmun, publica, na capa e nas páginas internas, fotografias de diversos momentos da cúpula. Pelas imagens é possível ver o instante em que Kim Jong-un pisou no lado Sul, as conversas a sós entre os dois líderes e o momento em que juntos plantaram uma árvore.

O jornal publica também na íntegra o texto da chamada “declaração de Panmunjom”, assinada ontem por Kim Jong-un e pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

A agência estatal KCNA também publica a declaração assinada pelos dois líderes e classifica a cúpula de “histórico encontro que abre uma nova era de reconciliação e de paz e prosperidade”, incluindo um relato detalhado de tudo que aconteceu na véspera.

“Durante as conversas, foram trocadas opiniões francas e honestas sobre as relações Norte-Sul, como a paz e a desnuclearização da península da Coreia, e outros assuntos de interesse comum”, diz o texto.

A menção ao compromisso pela desnuclearização é inédita na Coreia do Norte – país onde a propaganda oficial sempre vendeu o programa atômico como um motivo de orgulho para seus cidadãos, bem como peça fundamental para garantir a sobrevivência do regime.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, selaram na sexta-feira durante a cúpula, um acordo para conseguir “a completa desnuclearização” da península e abrir uma nova era que encerre o estado de guerra entre os dois países.

Isto É