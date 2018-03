Homem faz reféns em supermercado no sul da França

Um homem deteve nesta sexta-feira (23) diversas pessoas como reféns em um supermercado de Trébes, próximo a Carcassonne, no sul da França.

De acordo com as autoridades locais, o homem armado acessou o local às 11h15 da manhã (horário local) e afirmou que pertence ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI). "Eu sou do ISIS", teria dito.

Segundo a rede BFM TV, citando fontes policiais, pelo menos duas pessoas morreram. O terrorista teria atirado contra uma viatura antes de se abrigar no local, deixando um agente ferido.

Além das forças de segurança da França, três helicópteros foram mobilizados para a operação.

O Ministério do Interior francês confirmou a existência de um incidente no local e afirmou que a prioridade, no momento, é a intervenção policial que está ocorrendo. O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, informou de uma "situação séria" e disse que a procuradoria antiterrorismo acompanha o caso.

Trèbes é uma pequena comunidade próxima à cidade medieval de Carcassone, no depatamento de Aude.

