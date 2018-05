Harvey Weinstein é indiciado e pode pegar 25 anos de prisão

O produtor americano Harvey Weinstein foi indicado na tarde desta quarta (30), sob a acusação de ter cometido crimes sexuais, e pode ter de cumprir 25 anos de prisão, caso seja condenado.

O grande júri, que no sistema americano é responsável for formalizar acusações na Justiça criminal, viu elementos suficientes para que o executivo responda por dois estupros.

Foto: Reprodução/Getty Images

Weinstein, que permaneceu quieto quando inquirido em Nova York na última sexta (25), é acusado de ter estuprado uma vítima não identificada e por ter forçado a atriz Lucia Evans a fazer sexo oral nele. Ele foi liberado mediante o pagamento de uma fiança de US$ 1 milhão (R$ 3,6 milhões) e sob a condição de usar equipamento de monitoramento eletrônico para poder responder em liberdade.

Desde outubro do ano passado, quando o New York Times e a revista The New Yorker trouxeram à tona a acusação de várias atrizes contra o produtor -entre elas, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow–, uma avalanche de novas acusações surgiram. Weinstein foi afastado de sua companhia e, de acordo com a Vanity Fair, teria procurado uma reabilitação sexual.

O caso do produtor deflagrou uma série de acusações em Hollywood e o surgimento de movimentos como o MeToo e o Times Up. Figura fácil em tapetes vermelhos, Weinstein também foi expulso da Academia do Oscar.

Em novembro de 2017, a polícia já reunia provas para prender Weinstein, após a atriz Paz de la Huerta acusá-lo de estuprá-la duas vezes. O produtor nega todas as acusações de sexo não consentido.

Assédio em Hollywood

Confira a seguir um resumo sobre os principais casos de assédio sexual e estupro em Hollywood reportados recentemente.

Harvey Weinstein

Foto: Reprodução/Getty Images

No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 66 anos é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio.

James Toback

Foto: Reprodução/Getty Images

Segundo o "Los Angeles Times", mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como "Bugsy" e "O Apostador".

Roman Polanski

Foto: Reprodução/Getty Images

Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista.

Dustin Hoffman

Foto: Reprodução/Getty Images

O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme "A Morte de um Caixeiro-Viajante", em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não "reflete" quem ele é.

Brett Ratner

Foto:Reprodução/Getty Images

A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final" nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações.

Ed Westwick

Foto: Reprodução/Warner Bros.

O ator conhecido por "Gossip Girl" foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição "Ordeal by Innocence". As gravações já iniciadas da segunda temporada de "White Gold", da Netflix, também foram suspensas.

Morgan Freeman

Foto: Reprodução/Getty Images

Uma assistente de produção acusou o ator de comportamento sexual abusivo durante as gravações de "Despedida em Grande Estilo" (2017). A assistente acusa o ator de ter colocado as costas das mãos em sua perna e diz que ele também teria tentado levantar sua saia. Segundo a CNN, outras acusações contra Freeman foram relatadas -16 pessoas foram ouvidas, oito das quais se disseram vítimas.

Folhapress