Harry e Meghan comparecem nesta terça-feira (22) ao primeiro evento público como duque e duquesa de Sussex, três dias após seu casamento na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O casal foi ao Palácio de Buckingham, em Londres, para uma festa de comemoração aos 70 anos do pai de Harry, o príncipe Charles.

Harry e Meghan comparecem ao 1º evento como duque e duquesa . (Foto: Divulgação/Kensington Palace)



Harry e Meghan adiaram sua saída para a lua de mel para particpar da festa, que é celebrada no jardim do Palácio. O aniversário de Charles, herdeiro do trono britânico, é apenas em novembro.

O irmão mais velho de Harry, o príncipe William, está em Manchester para as homenagens às vítimas do ataque terrosita na Arena Manchester, no ano passado.

Até agora, o destino de sua lua de mel é desconhecido, com alguns veículos de imprensa apostando que eles podem viajar para Botswana, possivelmente para um campo de safari exclusivo que o casal visitou em agosto do ano passado, apenas poucos meses antes de anunciar seu noivado.

