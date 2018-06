Governo russo diz que Blatter está em visita particular à Rússia

O porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, afirmou que o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter está na Rússia em uma viagem particular e por isso qualquer encontro com Vladimir Putin não terá caráter oficial.

"Pelo que sei a viagem é de caráter particular e por isso qualquer encontro que aconteça não poderá ser considerado oficial", disse nesta quarta-feira (20).

Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil



Blatter, entretanto, foi convidado por Putin para ver a Copa do Mundo. O ex-dirigente liderou a Fifa por 17 anos, mas foi suspenso pela entidade por seis anos, contados a partir de fevereiro de 2016, de atividades ligadas ao futebol.

Ele estará no duelo entre Portugal e Marrocos nesta quarta, às 9h (de Brasília). A Fifa ainda não se manifestou sobre a presença de Blatter no estádio.

Folhapress