Governador renuncia após incêndio que matou 64 pessoas na Rússia

Aman Tuleyev, governador da cidade de Kemerovo, na Sibéria, onde no último dia 24 de março morreram 64 pessoas, em sua maioria crianças, por conta do incêndio em um shopping, apresentou neste domingo sua renúncia ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Considero que é a única decisão correta, pois com este fardo pesado, você não pode continuar moralmente no cargo de governador", disse Tuleyev, de 73 anos, que lidera a região desde 1997.

Incêndio atinge shopping em Kemerovo, na Sibéria, no domingo (25) (Foto: Ministério de Situações de Emergência da Rússia)



A renúncia de Tuleyev foi aceita prontamente pelo chefe do Kremlin, que designou como governador interino Sergey Tsiviliov, até hoje número dois da região.

"Quero dizer a vocês que farei tudo para que os culpados por essa terrível tragédia sejam punidos com todo o rigor da lei", disse Tsiviliov, na cerimônia de posse.

Tuleyev foi duramente criticado pela sua atuação e declarações após em incêndio do shopping Zymniaya Vishnia.

O governador siberiano pediu perdão a Putin pelo acidente e acusou a oposição de estar por trás da grande concentração que aconteceu em Kemerovo, a capital regional, para exigir sua renúncia no dia seguinte da tragédia.

O Comitê de Instrução da Rússia, que investiga o caso, estabeleceu que o shopping foi construído ilegalmente, sem as licenças de construção exigidas.



O edifício foi construído em 1968 como uma fábrica de doces e chocolates, e em 2013 reaberto como um shopping.

A investigação estabeleceu que o sistema de alarme de incêndio do shopping estava desligado por vários dias e que as portas dos dois cinemas localizados no quarto andar estavam fechadas no momento do acidente.

G1