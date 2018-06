Gorila que se comunicava por linguagem de sinais morre aos 46 anos

Conhecida por se comunicar com humanos por linguagem de sinais, a gorila Koko morreu nesta terça (19) aos 46 anos. A informação foi divulgada pela Gorilla Foundation, ONG criada pela psicóloga de animais Francine Petterson em homenagem à Koko.

(Foto: Divulgação/Gorilla Foundation)

A gorila nasceu em 1971 no zoológico de São Francisco (EUA) e passou seus últimos dias de vida no centro de preservação da instituição em Woodside, na Califórnia. Separada de sua mãe ainda filhote para tratar uma doença intestinal, Koko foi adotada por Petterson, que investigava a capacidade de gorilas aprenderem a linguagem de sinais, um projeto da Universidade de Stanford.

As duas começaram a criar laços familiares e Koko reconhecia a pesquisadora como mãe. Aos sete, a gorila foi capa da revista National Geographic, com uma foto tirada por ela mesma. Koko podia não só se comunicar com sinais como também expressava sentimentos e demonstrava ter senso de humor em suas conversas.

(Foto: Divulgação/Gorilla Foundation)



Koko se tornou amiga de celebridades como o ator Robin Williams e Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers. Quando foi informada da morte do ator, em 2014, Koko ficou visivelmente triste. No comunicado divulgado pela Gorilla Foundation, a ONG disse que continuará honrando o legado de Koko.

"Vamos avançar em nossa missão com o projeto, incluindo os esforços pela preservação da Africa, o santuário [de gorilas] em Maui e o aplicativo de linguagem de sinais com a imagem de Koko que deve ajudar crianças e gorilas".

Folhapress