Ferrari apresenta em Genebra a 488 Pista, seu modelo mais potente

A Ferrari apresentou nesta terça-feira (6), no Salão de Genebra, o modelo 488 Pista. Com 720 cavalos de potência e motor V8, o carro é o mais potente fabricado pela empresa.

"A missão dos engenheiros que trabalharam neste projeto foi a de fazer um carro mais leve, que propiciasse um desempenho ainda mais extremo do que o de seu antecessor", disse à reportagem Enrico Galliera, vice-presidente de Vendas e Marketing da marca italiana. O antecessor ao qual Galliera se refere é aFerrari 488 GTB.

Ele conta que graças à utilização de materiais mais leves, como fibra de carbono e titânio no capô e para-choques, entre outras coisas, o modelo ficou com 1.385 quilos, cerca de 80 kg mais leve do que a 488 GTB. "Também foram feitos progressos na aerodinâmica e na precisão ao guiar", diz.

Com esta evolução, a 488 Pista pode chegar a 340 km/h de velocidade máxima e arranca de 0 a 100 km/h em 2s85, um desempenho próximo dos carros da F1. Apesar de poder circular nas ruas e estradas, a nova Ferrari deverá ser a substituta da 488 GTE nas corridas do Ferrari Challenge, dedicado a pilotos amadores, e no campeonato mundial de Resistência da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

FolhapressFernando Valeika de Barros