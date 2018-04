Explosão de gás em clínica no Chile deixa três mortos e vários feridos

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas em estado grave em uma explosão de gás que ocorreu neste sábado (21) em uma clínica da cidade de Concepción, ao sul do Chile. As informações são da Agência EFE.

O prefeito de Concepción, Álvaro Ortiz, confirmou à imprensa local o número provisório de vítimas fatais na forte explosão no sanatório alemão da cidade. Ele explicou que os feridos em estado grave foram levadas a outros centros médicos.

De acordo com as primeiras informações, durante a manhã deste sábado foi reportada um vazamento de gás na clínica, que obrigou a evacuação do edifício.



Foto: Reprodução Twitter/Bombeiros de Santiago

Trabalhadores da empresa fornecedora de gás revisaram as instalações e permitiram o retorno das pessoas, momento no qual ocorreu a explosão.

"Não me lembro de uma tragédia desta magnitude. É uma explosão de gás que danificou parte da infraestrutura a ponto de desabar. Há outros espaços onde os vidros seguem caindo", afirmou o prefeito.

As imagens dos canais de televisão mostram que a explosão causou graves danos materiais no sanatório alemão e em edifícios próximos.

Agência Brasil