Explosão atinge ônibus turístico no Egito e deixa feridos perto de pirâmides

Uma explosão em um ônibus turístico próximo às pirâmides de Gizé, no Cairo, no Egito, deixou 17 pessoas feridas neste domingo (19), segundo fontes médicas e da segurança do local informaram às agências Reuters e AFP.

A Reuters afirma que foram 12 feridos, enquanto a AFP, 17. Destes, sete seriam sul-africanos e os outros dez, egípcios.

Um explosivo foi detonado na passagem do ônibus turístico, próximo ao local de construção de um museu a ser inaugurado em 2020, ao lado das pirâmides, que deixou suas janelas estilhaçadas.

Os ferimentos são leves, segundo autoridades, e ainda não se sabe o que motivou a explosão. Quatro pessoas em um carro que passava perto do ônibus também foram feridas pelos vidros, afirmaram.

"A explosão de um objeto estourou os vidros de um ônibus que transportava 25 pessoas da África do Sul e de um veículo que transportava quatro egípcios. Alguns passageiros dos dois veículos ficaram feridos, sem gravidade, e receberam atenção médica", informou uma fonte da segurança.

Uma testemunha, Mohamed el-Mandou, disse à reportagem que ouviu uma "grande explosão" enquanto estava no trânsito na região. Imagens do local da explosão circulam nas redes sociais e mostram o ônibus danificado e detritos na estrada.

Folhapress