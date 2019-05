Europa deve se unir para enfrentar China, Rússia e EUA, diz Merkel

A Europa deve se reposicionar para enfrentar seus três grandes rivais globais, China, Rússia e Estados Unidos, e buscar um poder político proporcional à força econômica do bloco, afirmou a chanceler alemã, Angela Merkel.

Em entrevista publicada nesta quarta-feira (15) pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung em parceria com o britânico The Guardian, Merkel disse que a Europa precisa se unir mais para encarar problemas como interferência russa em eleições, a concorrência econômica da China e o monopólio americano de serviços digitais.

"Não há dúvida de que a Europa precisa se reposicionar em um mundo que mudou", disse, em seu gabinete em Berlim. "As velhas certezas da ordem do pós-guerra não se aplicam mais."

"Eles [China, Rússia e EUA] estão nos forçando, a todo momento, a encontrar posições comuns. Isso geralmente é difícil dados nossos diferentes interesses. Mas nós temos que conseguir chegar nisso - pense, por exemplo, em nossa política relativa ao conflito na Ucrânia", afirmou.

Ela também citou estratégias comuns do bloco para a África, algo que "há alguns anos seria impensável". "Então, nós continuamos dando um passo após o outro. Entretanto, nosso poder político ainda não é proporcional à nossa força econômica."

Merkel afirmou que seus pares têm que parar de acenar com gestos populistas, criticou a agenda de políticos europeus de ultradireita e disse que "este é um momento em que precisamos lutar por nossos valores e princípios fundamentais".

"Muitas pessoas estão preocupadas com a Europa, incluindo eu. Isso significa que eu me sinto ainda mais comprometida a me unir aos demais para garantir que a Europa tenha um futuro."

Segundo a chanceler, sua "maior preocupação" é gerar riqueza econômica suficiente para enfrentar a crise ambiental. Ela afirmou que a Alemanha quer se tornar neutra em carbono até 2050, um "desafio tremendo".

Falou também sobre o brexit, que considera o maior ponto de virada europeu nos últimos anos, mas acrescentou que a bola agora está com o parlamento do Reino Unido.

