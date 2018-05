Estilista diz que Harry lhe agradeceu pelo vestido de Meghan

A estilista britânica Clare Waight Keller reconheceu neste domingo (20) o "orgulho" que sente por ter sido a escolhida por Meghan Markle para criar seu vestido de noiva e revelou que o príncipe Harry se aproximou dela após a cerimônia e lhe agradeceu pela criação do vestido.

Vestido criado pela estilista britânica Clare Waight Keller. (Foto: Reprodução/Twitter)

O príncipe britânico e a atriz americana, que agora tem o título de duquesa de Sussex, casaram-se neste sábado (19) na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, em uma cerimônia que uniu tradição e modernidade.

Em entrevista à emissora britânica ITV, Clare Waight Keller, diretora criativa da maison francesa Givenchy, disse que o comentário de Harry foi: "Meu Deus, obrigado, ela está absolutamente maravilhosa".

Vestido criado pela estilista britânica Clare Waight Keller. (Foto: Reprodução/Twitter)



Waight Keller contou que no começo de janeiro, pouco mais de um mês depois que o casal anunciou o compromisso matrimonial, foi quando Meghan a escolheu para desenhar o seu vestido.

"Foi um momento extraordinário quando ela me contou", declarou Keller, ressaltando que o processo de criação foi "colaborativo" com a noiva.

"Acredito que ela tinha visto muito do meu trabalho e sabia o que queria", opinou a estilista, natural de Birmingham e para quem o fato de ser inglesa agradou Meghan.

Duque e Duquesa de Sussex. (Foto: Reprodução/Twitter)



Keller também desenvolveu o véu usado por Meghan, com cinco metros de comprimento e feito de tule de seda com flores bordadas à mão em fios de seda e organza. As flores representavam os 53 países do Commonwealth.

Para a recepção oferecida pelo príncipe Charles que aconteceu depois da cerimônia religiosa e contou com 200 convidados na Frogmore House, Meghan usou outro vestido, também assinado por uma britânica, Stella McCartney.

G1