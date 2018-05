Estados Unidos anunciam novo pacote de sanções contra Caracas

O presidente americano, Donald Trump, anunciou novas sanções contra a Venezuela, e mais cinco países do G20 ameaçaram fazer o mesmo.

A medida anunciada por Trump proíbe a compra ou venda de ativos que pertençam ao governo venezuelano nos EUA, o que inclui desde títulos da dívida do país até papéis da petroleira PDVSA.

Para Washington, o regime de Nicolás Maduro atenta contra a ordem democrática ao realizar eleições antecipadas que não são livres nem justas. Nenhuma operação financeira que busque patrocinar o regime da Venezuela será permitida nos EUA.

Maduro discursa para multidão após reeleição (Foto: Reprodução/@nicolasmaduro)

Ao lado de Chile, México, Argentina, Canadá e Austrália, o país já endossara uma declaração do G20 (cujos chanceleres estão reunidos em Buenos Aires) que insinuava a adoção de sanções contra Caracas.

O Brasil se recusou a assinar o documento. A decisão se deveu ao fato de a legislação brasileira vetar a imposição de punições a qualquer país, a menos que tenham sido determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Não é o caso da ameaça presente no texto proposto pelos argentinos. Uma iniciativa com esse propósito seria vetada no conselho por China e Rússia, os dois membros permanentes que são aliados do governo de Nicolás Maduro.

Folhapress