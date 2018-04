Embaixador russo nos EUA diz que 'haverá consequências' por ataque na Síria

O embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, disse neste sábado (14) que o ataque liderado por EUA, Reino Unido e França contra alvos na Síria "não ficará sem consequências" e que "insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível".

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse por declaração que o ataque foi um "ato de agressão dos EUA e seus aliados" e que os russos "estão ajudando a legitimar um governo que luta contra o terrorismo" na Síria. Ele também diz que o ataque irá "piorar a catástrofe humanitária" no país.

Segundo Donald Trump, os bombardeios atingiram instalações de produção de agentes tóxicos e foram uma represália ao suposto ataque químico que matou 40 pessoas na semana passada na Síria. Mais cedo, o Kremlin já havia dito que as imagens do suposto ataque com armas químicas na Síria foram forjadas. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirma ter "dados irrefutáveis que o episódio foi uma montagem criada pelo serviço secreto de países que estão na dianteira de uma campanha anti-Rússia".



Vladimir Putin classificou o ataque dos EUA à Síria como agressão a aliados (Foto Kremlin)

Condenações

Os ataques também foram alvo de críticas de outros países. O aiatolá Ali Khamenei, do Irã, disse que os líderes dos EUA, França e Reino Unido "são criminosos". No Reino Unido, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que ataques aéreos não resolvem a situação na Síria e que a política externa britânica deve ser definida pelo parlamento, não pelo presidente dos EUA. Já Jeremy Corbyn, líder do partido trabalhista britânico, disse que o ataque aéreo é "questionável legalmente".

Folhapress