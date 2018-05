Em visita a Pyongyang, chanceler russo convida Kim Jong-un à Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang nesta quinta-feira, informou o órgão russo. Durante o encontro, o chanceler fez um convite a Kim para visitar a Rússia. A viagem de Lavrov, até então não anunciada, acontece em meio à expectativa da remarcação da cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o cancelamento, pelo lado americano, do encontro previsto para 12 de junho em Cingapura.

Um dos principais alidados do regime norte-coreano, a Rússia parece estar à margem de uma aproximação diplomática com a Coreia do Norte, já que Kim e Trump começaram a adotar passos para estabelecer um diálogo cujo objetivo é acabar com a tensão nuclear sobre o programa nuclear de Pyongyang.

Ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergey Lavrov se reúne com o presidente do Conselho de Estado da RPDC Kim Jong-un (Foto: MNA POCCNM)

Nesta quinta-feira, Lavrov transmitiu a Kim Jong-un cumprimentos do presidente russo, Vladimir Putin, e o convidou para visitar Moscou, segundo registros de emissoras de TV russas. O chanceler russo manifestou o apoio da Rússia à declaração emitida pelas duas Coreias em abril, na qual ambas concordaram em trabalhar pela desnuclearização da Península Coreana.

"Venha à Rússia. Ficaríamos muito felizes em vê-lo", disse Lavrov, sentado à frente de Kim em uma mesa, segundo comunicado após o encontro com o ministro norte-coreano.

O chanceler disse que Moscou espera que todos os lados adotem uma abordagem delicada em possíveis reuniões futuras sobre um acordo nuclear para a Península, evitando acelerar o processo.

"Isso permitirá a realização não apenas da desnuclearização de toda a Península Coreana, mas também a criação da paz sustentável e estabilidade no Nordeste Asiático", disse Lavrov, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Lavrov viajou a Pyongyang depois de receber um convite de seu colega norte-coreano Ri Yong Ho, que em abril visitou a Rússia. É sua primeira vez em território norte-coreano desde 2009, segundo agências russas.

"Conversamos em detalhes sobre a situação internacional e, em particular, sobre os problemas que devem ser resolvidos para alcançar a desnuclearização da península coreana com a criação de um sistema estável para a paz e segurança", declarou Lavrov.

A estratégia do governo russo de enviar primeiramente um representante antes de um encontro oficial entre os líderes dos dois países é similar à abordagem adotada pela Coreia do Sul, que mandou delegações à Coreia do Norte antes de marcar uma reunião entre Kim Jong-un e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

Ao que tudo indica, também é a mesma estratégia adota pelo governo americano. Na quarta-feira, o general norte-americano Kim Yong-chol chegou a Nova York para se reunir com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que já foi duas vezes a Pyongyang debater sobre a futura cúpula.

Globo.com