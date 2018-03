Em meio a esquema de segurança, Malala viaja para sua cidade natal

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, voltou neste sábado (31) para a região de Mingora, no noroeste do Paquistão. É a primeira visita da ativista à sua cidade natal desde 2012 -- quando um grupo de talibãs disparou em sua cabeça por conta de sua defesa da educação feminina.

"Ela permaneceu algum tempo na sua antiga casa com seus pais e seu irmão", disse à Agência Efe, uma fonte da polícia que pediu para não ser identificada.

Malala viaja para sua cidade natal. (Foto: Reprodução/Instagram)



A ativista chegou pela manhã em um helicóptero militar ao lado de seus pais e irmão à cidade do vale de Suat. Um forte esquema de segurança foi montado e muitas ruas permanecem fechadas por soldados do Exército, informou à Efe uma fonte militar, que também manteve o anonimato.

A jovem de 20 anos também se dirigiu ao Instituto de Cadetes Gali Bagh, centro educacional militar, a cerca de 30 quilômetros de Mingora.



Lá, ela se reuniu com estudantes em um encontro. Seus amigos também foram convidados e Malala também estava acompanhada de Marriyum Aurangzeb, ministra da Informação do Paquistão.

Malala e sua família. (Foto: Reprodução/Instagram)

A fonte militar disse ainda que a ativista visitará uma escola construída pelo Fundo Malala no distrito de Shangla.

Retornar ao país é "sonho", disse Malala

Malala retornou ao Paquistão na última quinta-feira, onde foi recebida pelo governo e as instituições paquistanesas com honras. A ativista não conteve as lágrimas durante um discurso no gabinete do primeiro-ministro, Shahid Khaqan Abbasi, no qual afirmou que retornar ao seu país é um "sonho".

No entanto, sua presença também despertou duras críticas e protestos, como a organizada pela principal associação de escolas privadas do país, ontem, sob o lema "Eu não sou Malala".

A jovem reside no Reino Unido para aonde foi levada após seu ataque em 2012 e agora estuda na Universidade de Oxford.



Ela também mantém o Fundo Malala, criado em 2013 por ela e seu pai, Ziauddin. A fundação tem o objetivo de conscientizar sobre os impactos social e econômico que a educação feminina tem.

Um ano depois da criação do fundo, Malala se tornou, aos 17 anos, a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, condecoração que compartilhou com Kailash Satyarthi, ativista contra o trabalho infantil na Índia.

G1