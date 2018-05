Donald Trump diz que reunião com Kim Jong-un ainda pode acontecer

O presidente Donald Trump disse na noite desta sexta-feira (25) que os Estados Unidos estão tendo "conversações muito produtivas" com Pyongyang para realizar a cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un, um dia depois de o americano ter cancelado a reunião.

"Estamos tendo conversações muito produtivas com a Coreia do Norte sobre a retomada da cúpula que, se acontecer, provavelmente permanecerá em Singapura na mesma data, 12 de junho, e, se necessário, será estendida para além dessa data", disse Trump no Twitter.

Foto: Divulgação/Casa Branca/Shealah Craighead



Mais cedo, Trump afirmou considerar boa a reação da Coreia do Norte sobre o cancelamento da sua reunião. Pyongyang lamentou a decisão do chefe de Estado americano, mas disse estar aberta ao diálogo.

O encontro dos dois líderes estava previsto para acontecer em 12 de junho em Singapura. Porém, na manhã de quinta (24) Trump cancelou a cúpula alegando que a Coreia do Norte havia demonstrado "enorme raiva e hostilidade aberta" nas suas últimas declarações.

O anúncio de Trump, que foi feito em uma carta, aconteceu no mesmo no dia em que a Coreia do Norte declarou ter desmantelado por completo o seu centro de testes nucleares, Punggye-ri.

G1