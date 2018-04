Donald Trump diz em rede social que vai lançar mísseis na Síria

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (11) que os EUA vão lançar mísseis na Síria.

Em postagem em rede social, o republicano disse que "a Rússia prometeu derrubar qualquer míssil lançado em direção à Síria. Se prepare, Rússia, porque eles estão chegando, bons, novos e espertos!".

Foto: Boris Baldinger



"Vocês não deviam ser parceiros de um animal que mata as pessoas com gás e gosta de fazer isso", continua o presidente na mensagem.

Congressistas russos haviam dito nesta terça-feira (10) que o país veria um possível ataque dos EUA na Síria como um crime de guerra, levando a confronto militar direto.

Trump não esclareceu em sua postagem se se referia a um ataque com mísseis feito pelos EUA, mas já tinha ameaçado com retribuição militar depois do suposto ataque com arma química na cidade de Duma, em Ghouta Oriental, no sábado (7), que teria matado ao menos 40 pessoas.

O governo sírio e a Rússia, sua aliada, negam que tenha havido ataque com gás tóxico.

Folhapress