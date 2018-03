Donald Trump confirma primeira visita à América Latina em abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaja pela primeira vez à América Latina em abril deste ano, confirmou a Casa Branca neste sábado (10). É a primeira vez que Trump visita a região desde que tomou posse.

No Peru, Trump participa da Cúpula das Américas, reunião de chefes de Estado americanos, e deve se reunir com o presidente Pedro Pablo Kuczynski. Depois, ele irá à Colômbia, onde tem um encontro marcado com o presidente Juan Manuel Santos.

"A viagem demonstra a intenção do presidente de aprofundar laços históricos com nossos parceiros na região, e fortalecer nosso compromisso mútuo de melhorar a segurança e a prosperidade do povo americano", afirmou comunicado da Casa Branca.

"O presidente está ansioso para se encontrar com parceiros e aliados que compartilhem nossos valores e acreditem que a promessa de um futuro seguro e próspero depende de democracias fortes, comércio justo e recíproco, e fronteiras seguras."

Na quinta-feira (8), Trump aceitou se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, com quem tem trocado ameaças ao longo dos últimos meses. A expectativa é que a reunião ocorra até o fim de maio, mas o local ainda não está definido.

Folhapress