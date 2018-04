Diretor da CIA fez visita secreta a Kim Jong-un em Pyongyang

O ainda diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) e possível próximo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, encontrou-se secretamente com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, informou nesta terça-feira (17) a imprensa local. De acordo com o jornal “Washington Post”, a visita de Pompeo a Pyongyang ocorreu no final de semana da Páscoa, por volta de 1º de abril, como parte dos esforços de aproximação realizado pelo governo de Donald Trump para iniciar um diálogo com o ditador norte-coreano.

A Casa Branca não comentou a informação, mas, segundo a imprensa, Pompeo viajou para “preparar o terreno” para o histórico encontro entre o republicano e Kim, no qual será tratado temas delicados, como o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e os testes de mísseis, a fim de “desnuclearizar” a Península.

A revelação do jornal norte-americano ocorreu horas depois que Trump declarou que já tinha feito uma reunião de alto nível entre os dois países, enquanto recebia o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que faz uma visita oficial aos Estados Unidos.

No mês passado, Pompeo foi anunciado por Trump para substituir o então secretário de Estado Rex Tillerson. China x Coreia do Norte Enquanto isso, o presidente chinês, Xi Jinping, está preparando uma visita a Pyongyang, segundo a “CNN”, citando uma fonte diplomática. O encontro seria a primeira visita de Xi à Coreia do Norte desde que ele foi nomeado chefe do Partido Comunista da China, em novembro de 2012.

Segundo a fonte de alto escalão, a viagem planejada ocorrerá “em breve”, talvez após a cúpula entre Trump e Kim, que deve acontecer no fim de maio ou início de junho. Até o momento, segundo o republicano, cinco lugares estão sendo estudados para sediar a reunião histórica entre as duas nações.

Isto É