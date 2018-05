Coreia do Norte destrói túneis de centro de testes nucleares, diz Seul

A Coreia do Norte desmantelou o centro de testes nucleares Punggye-ri, informou nesta quinta-feira (24) a Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul.

De acordo com a Associated Press, que tem um jornalista no local, uma série de explosões foi desencadeada durante horas com foco em três túneis no subsolo e em várias torres de observação em volta deles. A região de Punggye-ri é montanhosa e pouco povoada.

Pyongyang prometeu fazer em maio um "desmantelamento público" desse centro de testes. A iniciativa faz parte do compromisso de desnuclearização assumido pelos dois países em cúpula realizada no dia 27 de abril para um acordo de paz.

Foto: Reprodução/KCNA

O governo norte-coreano convidou alguns jornalistas estrangeiros para acompanharem o desmonte da instalação de Punggye-ri nesta semana, mas não especialistas técnicos, embora os Estados Unidos tenham pedido "um fechamento permanente e irreversível que possa ser inspecionado e plenamente confirmado".

Ambiente diplomático

A oferta do país isolado de desativar seu local de testes foi vista como uma concessão essencial depois de meses de redução na tensão entre Pyongyang e seus arquirrivais de longa data, Coreia do Sul e EUA.

Mas o ambiente diplomático voltou a se tensionar, uma vez que na semana passada a Coreia do Norte ameaçou não comparecer a uma cúpula entre seu líder, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Singapura, no dia 12 de junho.

G1