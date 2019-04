Converter não é a missão, diz Papa Francisco no Marrocos

Neste domingo (31), no segundo dia da visita ao Marrocos, o Papa Francisco declarou à comunidade católica do país, de maioria muçulmana, que a missão deles ali não é converter, mas viver em fraternidade com todas as outras religiões.

"Continuem próximos daqueles que são frequentemente excluídos, os pequenos e os pobres, os prisioneiros e os migrantes. Os caminhos da missão não passam pelo proselitismo, que sempre leva a um beco sem saída", disse o Papa, que no sábado (30) encontrou 80 migrantes em um centro humanitário da Caritas.

Francisco usou a viagem de dois dias para enfatizar o diálogo entre as religiões. Ele também apoiou os esforços do rei marroquino, Mohammed VI, para espalhar uma forma de islamismo que promova o diálogo inter-religioso e rejeite a violência em nome de Deus.

As informações são das agências de notícias Reuters e France Presse.

