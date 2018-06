Colombianos repercutem vídeo de torcedor insultando mulher japonesa

Dois vídeos envolvendo torcedores colombianos na Copa do Mundo na Rússia têm causado indignação no país sul-americano. Em uma das filmagens, um homem com camisa da Colômbia pede para que uma torcedora japonesa repita frases de baixo calão e machistas em espanhol.

As imagens foram gravadas após o jogo entre as duas equipes, nesta terça-feira (19).

Um outro vídeo mostra torcedores colombianos retirando bebidas alcoólicas de dentro de um binóculo nas arquibancadas na Arena Mordóvia, palco da disputa contra a seleção japonesa. O ingresso com bebidas ao interior dos estádios é proibido pela Fifa.

Nesta semana, um vídeo de torcedores brasileiros palavras de cunho sexual para uma torcedora russa gerou indignação nas redes sociais.

