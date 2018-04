Civil é indicado como único candidato a sucessor de Raúl Castro

Miguel Díaz-Canel foi indicado nesta quarta-feira (18) oficialmente como único candidato a sucessor de Raúl Castro na sessão da Assembleia Nacional em Havana.

A proposta está sujeita a uma votação no final do dia pela Assembleia e o resultado será formalmente anunciado na quinta. Questões como essa são geralmente aprovadas por unanimidade ou quase unanimidade.

Civil de 57 anos, Díaz-Canel já vinha sendo apontado como provável substituto de Raúl, o que deve ser oficializado até esta quinta pela Assembleia. O atual mandatário, irmão de Fidel Castro, não aparece na lista de nomes indicados para formar a cúpula do poder cubano.

A sessão começou por volta das 9h desta quarta (10h em Brasília).

Pela primeira vez em quase 60 anos, Cuba será governada por uma pessoa de fora da família Castro. Mas, segundo a EFE, lideranças afirmam que o país não vive uma transição política, mas sim uma troca de geração na cúpula revolucionária.

Perfil

A trajetória de Díaz-Canel se deu dentro do Partido Comunista de Cuba e sob a tutela de Raúl Castro. Ele nasceu em 1960, um ano depois da Revolução, na província central de Villa Clara. Foi nomeado Ministro do Ensino Superior por Raúl Castro em 2009 e ficou no cargo durante três anos.

Antes, foi líder da união de Jovens Comunistas em sua província e chegou à liderança da juventude nacional do Partido Comunista de Cuba (PCC) em 1993.

Em março de 2012, foi nomeado vice-presidente do Conselho de Ministros para a Ciência, Educação, Esportes e Cultura, dando início a uma atividade frenética nacional e internacional, muitas vezes na companhia ou em nome de Raúl Castro.

Tem dois filhos de seu primeiro casamento.

Alto e de cabelos grisalhos, ele agrada aos interlocutores por ser um "bom ouvinte" e "extremamente simples", de acordo com aqueles que o conhecem, e por parecer com o ator Richard Gere, segundo mulheres que se declaram admiradoras.

Veja como é o processo formal de escolha do novo líder cubano:

Nesta sessão, 605 deputados eleitos em março assumem a nova legislatura e elegem o presidente da Assembleia Nacional

Em seguida, os deputados elegem o Conselho de Estado, que é formado por: um presidente, um primeiro-vice-presidente, cinco vice-presidentes, um secretário e mais 23 membros

Cada deputado tem o direito de propor 31 nomes para a formação deste conselho. É proposta uma lista feita com base nos nomes apresentados, que então é submetida ao plenário, em voto aberto. Neste momento, os deputados podem sugerir modificações de nomes

Aprovada uma lista com voto aberto, ela é submetida novamente a votação – desta vez, secreta. Quando ocorre a aprovação com voto secreto, está escolhido o Conselho de Estado e, também, o seu presidente – cargo que até o momento é ocupado por Raúl Castro.

