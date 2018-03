Carro autônomo da Uber atropela e mata mulher nos EUA

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um carro autônomo da Uber no Arizona, Estados Unidos, segundo afirmou a polícia local.

A empresa imediatamente suspendeu todos os testes com a tecnologia nos EUA e no Canadá, informou a agência Reuters.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19) em Tempe e envolveu um veículo autônomo da Uber, que ainda tem um "operador" humano para retomar o controle em caso de necessidade.

Veículo do Uber que dirige sozinho não precisa da intervenção do motorista. (Foto: Reprodução)



A polícia local afirmou que a mulher atravessava a rua fora da faixa quando foi atingida pelo veículo.

Um porta-voz da Uber expressou pesar pelo acidente e afirmou que a empresa está cooperando com as autoridades.

Testes no Arizona

A Uber levou seus carros autônomos para o Arizona no final de 2016, depois que eles foram proibidos de circular em São Francisco por falta de permissão.

Em março do ano passado, também em Tempe, um destes veículos se envolveu em um acidente e tombou. Ninguém ficou gravemente ferido na colisão.

Naquela ocasião, a Uber também suspendeu os testes, que foram retomados três dias depois.

Outros acidentes

Embora prometam melhorar o trânsito e diminuir os acidentes, os veículos autônomos ainda estão em desenvolvimento e se envolveram em acidentes nos últimos meses.

Em junho de 2016, o dono de um Tesla, que possui uma função que faz o carro andar sozinho em algumas condições de estrada, o que é chamado de "semiautônomo", morreu após colidir com um caminhão.

O Uber começou a testar a tecnologia que dispensa o motorista em setembro de 2016, na cidade de Pittsburgh, nos EUA. Além de ter poucos carros e ser seletivo para os clientes, o programa piloto do Uber ocorre apenas em áreas bem mapeadas.

Além do Uber, outras empresas desenvolvem projetos com carros autônomos, todos em fase de testes. O carros do Google estão entre os mais avançados, mas também se envolvem em colisões.

G1