Bono, vocalista do U2, cancela show em Berlim após 'perda total de voz'

Os músicos irlandeses do U2 encerraram uma apresentação em Berlim neste sábado (1°) depois que o vocalista Bono Vox, 58, perdeu sua voz algumas músicas depois do início do show ma arena Mercedes-Benz. A banda iniciou a turnê europeia de Experience + Innocence na sexta (31) passada na capital alemã.

"Bono estava em ótima forma e uma voz excelente antes do show e estávamos todos ansiosos pela segunda noite em Berlim, mas depois de algumas músicas, ele sofreu uma perda total da voz", escreveu o U2 em seu site oficial. "Não sabemos o que aconteceu e estamos recebendo orientação médica."

Desde as primeiras canções, Bono mostrou que estava com dificuldades em sua voz. Em vários momentos, o cantor parou de cantar para beber algo de uma garrafa térmica. Um vídeo gravado por um fã e publicado no Twitter mostra o cantor interrompendo a apresentação.

A revista EFTM também publicou em sua rede social o momento em que Bono anuncia que não pode mais continuar.

"Sinto muito. Alguma coisa aconteceu e eu acho que não podemos ir em frente. Não é certo para vocês. Tenho certeza de que não é um grande problema, mas eu terei que fazer algo a respeito", disse Bono com a voz rouca. Ele acrescentou: "Se as pessoas quiserem ir para casa, tudo bem -vamos fazer outro show para vocês em outro momento... vamos interromper, vamos interromper por dez minutos."

Fãs claramente desapontados responderam com um aplauso tímido enquanto a banda deixava o palco. A banda começou a turnê na América do Norte, no verão, depois de lançar seu 14º álbum de estúdio "Songs of Experience". A banda não disse se o show do dia 4 de setembro na cidade de Colônia aconteceria.

Folhapress