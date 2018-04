Avião cai na Argélia e deixa mais de 200 mortos, diz imprensa local

Mais de 200 pessoas morreram depois que um avião militar caiu, nesta quarta-feira (11), perto da base aérea de Boufarik, na cidade de Blida, na Argélia, segundo a imprensa local. A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida.

O balanço de vítimas ainda é impreciso. Inicialmente, a emissora privada de TV Ennahar diz que 247 pessoas morreram, citando a Defesa Civil. Já a TV estatal afirma que foram 257 mortos.

A aeronave, de fabricação soviética Il-76, tinha acabado de decolar da base aérea de Boufarik e seguia para Bechar, no sudoeste do país que fica no norte da África, de acordo com a agência estatal Algerie Presse, citada pela AP.

Imagem do local da queda da aeronave (Foto: Reprodução)

Um funcionário do partido que governa a Argélia, a FLN, afirmou à Ennahar que entre as vítimas estavam 26 integrantes do movimento de independência Polisário do Saara Ocidental.

Boufarik fica no norte da Argélia, perto do Mar Mediterrâneo e a cerca de 30 km da capital, Argel.

G1