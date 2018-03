Avião cai em aeroporto do Nepal e deixa mortos

Um avião de passageiros caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira (12), deixando vários mortos. A aeronave da companhia aérea bengalesa US-Bangla transportava 67 passageiros e quatro tripulantes.

O número de mortos ainda está impreciso. A Associated Press, citando a polícia local, diz que 38 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. A France Presse afirma que 40 pessoas morreram. A Reuters, baseada em uma contagem do exército, afirma que ao menos 50 morreram.

Mais cedo, autoridades do aeroporto informaram que 17 pessoas foram resgatadas com vida da aeronave, que tinha saído de Dacca (capital de Bangladesh), de acordo com a porta-voz do aeroporto, ouvida pela agência Reuters. Um porta-voz da aeronave da companhia aérea US-Bangla afirmou à Associated Press que 32 dos passageiros eram de Bangladesh, 33 do Nepal, um da China e um das Maldivas.

Causas do acidente

A BBC afirma que o avião caiu do lado leste da pista do aeroporto Tribhuvan e que a aeronave pousaria às 14h20 no horário local (5h30, em Brasília), citando informações do site de monitoramento aéreo FlightRadar24.

As causas do acidente ainda são investigadas. A CNN diz, citando a administração do aeroporto, que a aeronave chegou até a pista onde ia aterrissar na direção errada.

Fotos divulgadas em redes sociais mostram que muita fumaça podia ser vista à distância. Uma pessoa, que pediu para Associated Press para não ser identificada, afirmou que a aeronave teria pegado fogo pouco antes de tocar o solo.

A mídia local identificou a aeronave como uma S2-AGU, um Bombardier Dash 8 Q400, mas a informação não foi confirmada oficialmente. A imprensa local informou que o aeroporto foi fechado após o acidente.

G1