Atentado terrorista deixa pelo menos 12 mortos no Afeganistão

Um atentado suicida deixou pelo menos 12 mortos e mais de trinta feridos na entrada do Ministério de Reabilitação e Desenvolvimento Rural do Afeganistão , na zona oeste da capital, Cabul . O Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque.

Segundo testemunhas, um homem detonou explosivos quando funcionários do governo deixavam o prédio. "Mulheres, crianças e empregados estão entre as vítimas", afirmou um porta-voz do Ministério.

O ataque ocorre um dia antes da data prevista para o cessar-fogo anunciado por militantes do Taleban no último sábado (9). É o primeiro acordo do tipo em sete anos de conflitos após a ação dos Estados Unidos no país.

