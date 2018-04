Ataque deixa mortos aeroporto sírio; governo Assad acusa Israel

Quatorze militares sírios e combatentes aliados morreram nesta segunda-feira (9) em um ataque com mísseis contra o aeroporto militar sírio de Taifur, na província de Homs, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). O governo de Bashar al-Assad e a Rússia responsabilizaram Israel pelo bombardeio.

A ONG diz que dois mísseis atingiram a base, que abriga tropas do exército sírio, do Hezbollah e forças iranianas.

O ataque acontece quase um dia após ataques aéreos do governo sírio na cidade de Douma, na Síria (Foto: Syrian Civil Defense White Helmets via G1)

A Sana, agência oficial de notícias do regime sírio, afirmou que "a agressão israelense no aeroporto T-4 foi realizada por aviões F-15 que lançaram vários mísseis". Inicialmente, a agência tinha acusado o governo dos Estados Unidos. "Neste momento, o Departamento de Defesa não está conduzindo ataques aéreos na Síria", negou o Pentágono em um comunicado, de acordo com a Efe.

O ministério russo da Defesa afirmou que dois aviões F-15 do exército israelense atacaram a base aérea entre 3h25 e 3h53 horário de Moscou (21h25 e 21h53 de Brasília, de domingo) com a ajuda de oito mísseis teleguiados a partir do território libanês, sem penetrar no espaço aéreo sírio", segundo a France Presse.

Israel advertiu em várias oportunidades que não aceitará que o Irã, seu grande inimigo, estabeleça trincheiras militares na Síria e bombardeou alvos iranianos neste país.

Tensão com os EUA

O ataque e a acusação contra os EUA da parte do governo sírio ocorrerem após o presidente americano, Donald Trump, acusar o governo de Bashar Al-Assad de ter feito um ataque químico na cidade de Duma, na região de Guta Oriental.

No Twitter, Trump afirmou que haverá "um preço alto a ser pago". "Muitos mortos, incluindo mulheres e crianças, em um ataque químico absurdo na Síria. A área da atrocidade está cercada pelas forças sírias, deixando-a inacessível para o resto do mundo", escreveu.

