Arcada dentária traz novas informações sobre morte de Hitler

Como morreu Adolf Hitler? Não faltam teorias da conspiração sobre os possíveis destinos e os últimos dias de vida do militar alemão e líder nazista. Há quem diga que ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o ditador fugiu para a América do Sul em um submarino. Outros afirmam que se refugiou em uma base escondida na Antártica.

Porém, a realidade é muito menos interessante ou fantasiosa do que essas e outras hipóteses. Em estudo recente conduzido por pesquisadores franceses, e publicado no periódico científico European Journal of Internal Medicine, Hitler deu fim à própria vida em 1945 com uma ampola de cianureto ou um tiro na cabeça — ou, quiçá, das duas formas. A pesquisa foi realizada a partir de uma amostra de dentes do ditador.

HERMANN GOERING E ADOLF HITLER NA EXPOSIÇÃO DE ARTE DEGENERADA (FOTO: REPRODUÇÃO/ THE DEGENERATE ART EXHIBITION – WHEN HITLER DECLARED WAR ON MODERN ART)



“Os dentes são autênticos, não há dúvida. Nosso estudo prova que Hitler morreu em 1945”, afirmou o pesquisador e autor do estudo Philippe Charlier à agência France Presse. “Podemos parar com as teorias da conspiração”, adicionou.



A fala de Charlier casa bem com a incerteza que existia na comunidade histórica e científica sobre o destino final de Hitler. Não havia uma versão definitiva sobre a morte do ditador; ainda que muitos historiadores argumentassem que Hitler se suicidou junto à sua parceria, Eva Braun, em 30 de abril de 1945 e que ambos os corpos foram cremados.

Dias após o possível ocorrido, os soviéticos tomaram Berlim e a agência de inteligência do Exército Vermelho encontrou restos carbonizados de Hitler próximo ao seu bunker. Grande parte havia sido destruída pelo fogo, porém, uma pequena parte da mandíbula superior e alguns dentes do militar foram encontrados e armazenados na posse dos russos.

Finalmente, na metade do ano de 2017, o serviço secreto da Rússia (FSB) autorizou uma equipe de pesquisadores a examinar os restos do ditador pela primeira vez na história.

Descobertas

A análise dos dentes de Hitler concluiu que o ditador tinha apenas quatro dentes originais para outros tantos metálicos e falsos. Dos poucos verdadeiros que restavam em sua arcada dentária, muitos tinham sinais severos de tártaro e periodontite. Mas nenhum trazia restos de fibra de carne — o que corrobora a teoria de que Hitler era vegetariano.

Já nos dentes metálicos os pesquisadores encontraram pequenos depósitos azulados. Segundo os cientistas, isso pode sugerir uma reação química entre um possível envenenamento por cianureto e o metal das próteses.

Galileu