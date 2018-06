Após ser processado pelos pais, homem deixa a casa da família

Um homem de 30 anos que foi processado pelos pais por se recusar a deixar a casa deles finalmente abandonou o "ninho". Ele deixou a casa da família na sexta-feira, duas horas antes de vencer o prazo dado pelo juiz para que cumprisse a decisão judicial favorável aos pais.

De acordo com Christina e Mark Rotondo, o filho, Michael Rotondo, não ajudava com os custos da casa nem com as tarefas domésticas, e gastou o dinheiro que os pais ofereceram para que fosse viver em outro local.

O casal relatou à Justiça que Michael voltou a morar na casa da família há oito anos após ficar desempregado. O rapaz se recusava a sair mesmo depois de receber cinco cartas de despejo desde o início de fevereiro.

No dia 22 de maio, um juiz da Suprema Corte de Onondaga, no Estado de Nova York, deu razão aos pais de Michael. O advogado dos Rotondo, Anthony Adorante, disse que seus clientes não encontraram outra forma de obrigar o filho a se mudar.

BBC