Após recorde de produção, Colômbia usará drones contra plantações de coca

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta terça-feira (26) o uso de drones para a fumigação de plantações de folhas de coca em resposta ao aumento da área cultivada da erva usada para produzir cocaína.

A decisão é revelada um dia depois de os EUA divulgarem estatísticas que apontam um aumento de 11% na área cultivada em território colombiano no ano passado, passando de 188 mil hectares para 209 mil hectares.

Segundo Santos, a aspersão foi autorizada após avaliações dos ministérios da Saúde e do Meio Ambiente que viram dano menor que a fumigação aérea -suspensa em 2015 pela Justiça pelo prejuízo à saúde e às plantações.

Ele afirma também que a concentração de glifosato, pesticida usado para matar a folha de coca, terá concentração 50% menor que a usada anteriormente e, por isso, deverá ter efeito similar à erradicação química em terra.

"Elaboramos uma série de planos para que sejam autorizados. É semelhante ao que já estamos fazendo, que os erradicadores vão com um tanque no ombro fazendo uma aspersão terrestre", declarou Santos em um evento.

Foto: Divulgação

No mesmo período do aumento da área cultivada, a capacidade de produção de cocaína saltou 19%, passando de 772 toneladas para 921 toneladas, segundo o Escritório Nacional de Controle de Drogas americano.

No anúncio dos resultados, a agência voltou a pressionar o governo colombiano. "A mensagem do presidente Trump é clara: o crescimento recorde na produção de cocaína precisa ser revertido", disse o subdiretor Jim Carroll.

A área cultivada de folha de coca vem em crescimento desde 2014, segundo ano das negociações do acordo de paz do governo com a ex-guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), hoje partido político.

Com o fim da fumigação aérea, a estratégia de Santos para erradicar as plantações era a eliminação por terra e um programa de substituição de cultivos, que, devido à falta de recursos, teve sua abrangência reduzida.

Por outro lado, a desmobilização das Farc levou à dominação da região por outros grupos, como o ELN (Exército de Libertação Popular), dissidentes das guerrilhas, ex-paramilitares, cartéis do tráfico e bandos criminosos.

Já o presidente eleito, Iván Duque, que assume o cargo em 7 de agosto, defendeu na campanha a retomada da fumigação aérea.

Folhapress