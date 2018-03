Alemanha impede decolagem de copiloto bêbado

Funcionário da companhia aérea portuguesa TAP é tirado de dentro da cabine em Stuttgart após polícia ser alertada que ele estava embriagado. Mais de 100 passageiros não conseguem viajar.As autoridades alemãs impediram a decolagem de um voo da companhia TAP, de Portugal, que deveria partir de Stuttgart rumo a Lisboa, após detectar que o copiloto estava embriagado, noticia neste sábado (24/03) a imprensa local.

O copiloto, de 40 anos, já tinha iniciado os preparativos para o voo TP523, na noite de sexta-feira (23/03), quando um funcionário do aeroporto comunicou à polícia que o copiloto caminhava de forma estranha e cheirava a álcool. Pouco depois, com o comandante já na cabine iniciando os preparativos para a decolagem, foi constatado que o copiloto apresentava claros sinais de embriaguez, o que forçou o cancelamento do voo.

O copiloto foi detido, teve sua licença suspensa e terá que pagar uma fiança de 10 mil euros. Mais de 100 passageiros tiveram que passar a noite num hotel e adiar a viagem. A companhia aérea portuguesa pediu desculpas pelo ocorrido.

É o segundo episódio envolvendo álcool em aeroportos alemães em uma semana. Em Frankfurt, um passageiro de 67 anos se recusou a entregar ao controle de bagagem de mão as duas garrafas de vinho que levava, preferindo bebê-las de uma vez antes de embarcar. Ele acabou preso ao, embriagado e na busca por um banheiro, tentar abrir uma porta que dava para a pista de pousos e decolagens

