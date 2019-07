'13 Reasons Why' tem cena de suicídio alterada 2 anos após estreia

A Netflix anunciou nesta terça-feira (16) que alterou a cena do suicídio da personagem Hannah (Katherine Langford) na primeira temporada da série "13 Reasons Why". As imagens da morte da personagem geraram críticas desde a estreia da atração, em 2017.

O anúncio foi feito em um comunicado postado no Twitter da empresa de streaming, que informa que também irá tentar retirar do ar eventuais vídeos publicados com a cena original na internet.

Na cena que gerou polêmica, Hannah entra em uma banheira e corta os pulsos. É esse o momento que foi editado pela Netflix. Agora, a estudante aparece no banheiro, olhando fixamente no espelho e posteriormente surge morta. O momento exato do suicídio foi cortado.

"Nós ouvimos de muitos jovens que '13 Reasons Why' os encorajou a começar a conversar sobre suas dificuldades em relação a temas como depressão e suicídio e passaram a pedir ajuda -muitas vezes pela primeira vez. Enquanto nos preparamos para lançar a terceira temporada neste verão [do Hemisfério Norte], ficamos cientes do debate sobre a série", diz o comunicado.

"Então, com aconselhamento de especialistas médicos, entre eles Christine Moutier, médica-chefe da Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio, nós decidimos, com o criador Brian Yorkey e os produtores de '13 Reasons Why', editar a cena em que Hannah tira a própria vida na primeira temporada", encerra a nota.

Estudos divulgados em maio indicaram que os números de pessoas que tiraram suas próprias vidas nos Estados Unidos aumentaram após a estreia da série -ainda que não seja possível relacionar diretamente o programa com as mortes.

"Nossa expectativa ao fazer '13 Reasons Why' era pôr em uma série de TV uma história que ajudasse os jovens a se sentirem vistos e encorajados a ter empatia, como o livro que o inspirou fez antes de nós", disse Yorkey, o criador da série, em comunicado ao site da revista The Hollywood Reporter.

"Nossa intenção criativa era dar um retrato da feia e dolorosa realidade do suicídio de um modo gráfico na primeira temporada, para contar a verdade sobre um ato tão horroroso, e garantir que ninguém tentasse repeti-lo. Mas, conforme estamos prestes a lançar a terceira temporada, tivemos preocupações. Nenhuma cena é mais importante que a vida da série e a mensagem que queremos passar é para que as pessoas cuidem umas das outras."

FolhapressMaurício Dehó