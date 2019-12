Prefeito de Teresina Firmino Filho passa por cirurgia no olho

O prefeito de Teresina Firmino Filho(PSDB) passou nesta quinta-feira (19) por um procedimento cirúrgico. O gestor realizou uma cirurgia para combater os efeitos da Catarata no olho direito.

Em vídeo nas redes sociais, Firmino Filho informou aos seguidores que está se ausentando das funções administrativas por poucos dias. Na próxima segunda-feira (23), ele espera estar de volta aos trabalhos. O prefeito brincou com a idade e com a lente que instalou no olho.

“Nesta quinta-feira estou fazendo uma cirurgia de Catarata. 56 anos, o tempo passando e o olho direito já não ver como antigamente. Vamos botar uma lente biônica para ver melhor, para ver mais. Mas na segunda-feira estarei de volta ao batente”, disse no vídeo.





Otávio Neto