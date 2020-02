Vias Públicas são interditadas durante o Corso de Teresina

O trânsito também sofrerá mudanças com o Corso do Zé Pereira em Teresina, vez que algumas ruas serão interditadas. O coronel Jaime Oliveira, diretor de Operações e Fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), explica que este ano foram feitas algumas mudanças devido à solicitação dos moradores que residem em um condomínio localizado na Avenida Raul Lopes, que são diretamente afetados pelo evento.

“As ruas perpendiculares à Avenida Raul Lopes serão bloqueadas com containers a partir da meia-noite de sexta (14). Já as rotatórias do Euro Business e da Ponte Estaiada ficarão abertas até às 14h, para que as pessoas possam abastecer os camarotes e as barracas que irá vender comidas e bebidas”, conta.

Já os pontos de dispersão dos caminhões serão pelas avenidas Cajuína e João XXIII, e a concentração continua em frente ao Centro de Educação Física da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Isabela Lopes