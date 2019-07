Transporte limpo: bicicleta vira opção por economia e sustentabilidade

Além do lixo, a atuação humana produz outros tipos de impacto ao meio ambiente. A emissão de gases poluentes por conta da utilização de transportes automotivos é uma delas. Mas ela também pode ser contornada. Quem escolhe utilizar bicicleta, por exemplo, ressalta benefícios em três importantes aspectos: economia financeira, saúde e sustentabilidade.

Esse é o caso da universitária Jamires Martins, que, há cerca de um ano, adotou a bicicleta como meio de transporte. Para ela, a consciência de utilizar um transporte que não traz impactos negativos ao meio ambiente é algo tranquilizador. “Sei que andando de bicicleta eu contribuo para a não superlotação do ônibus, faço economia, pratico atividade física e também ajudo o meio ambiente. Com a bicicleta, ,você explora mais a cidade, cria um maior pertencimento com o local que vive e, assim, uma maior consciência ambiental. Você vai andando em lugares e vai descobrindo a importância de preservá-los assim”, relata.



Foto:Jailson Soares/ODIA



Em Teresina, estima-se que 40 mil pessoas façam uso da bicicleta como modal de transporte. No entanto, com uma frota de 495.594 carros e motos, a Capital tem um veículo para cada dois habitantes.

O impacto desta frota nas ruas, diariamente, é gigantesco. De bicicleta, Jamires faz um percurso fixo de 16 quilômetros ao dia: a distância da sua casa para a universidade. Mas as distâncias geralmente se tornam maiores já que ela usa, essencialmente, o transporte para se movimentar também para outros locais. “Infelizmente, o ciclista é muito desrespeitado ainda. Eu já levei “portada” de carro porque as pessoas não têm cuidado com quem vai passando nas vias. A bicicleta só traz benefícios e se fôssemos mais respeitados, isso seria ainda melhor. Teresina é uma cidade plana, é boa de se pedalar”, destaca Jamires.

A jovem, que é estudante de artes visuais na Universidade Federal do Piauí, destaca, ainda, que o ato de pedalar também contribui para a distração, abrir a mente para observações mais plurais e até combater a ansiedade. “Na bicicleta, você está no controle, então para quem tem ansiedade é muito bom. Acho que a bicicleta também contribui com o nosso processo de liberdade, você se sentir capaz de ir para onde quiser. É realmente um meio de transporte que merece mais visibilidade e respeito por conta dos muitos benefícios”, explica.

Segundo o estudo “Economia da Bicicleta no Brasil”, uma parceria da Aliança Bike e o LABMOB (Laboratório de Mobilidade Sustentável, da UFRJ), cada um dos mais de oito mil brasileiros que usa a bicicleta no lugar do carro como meio de transporte deixa de emitir 4,4 kg de CO2 por ano.

Glenda Uchôa - Jornal O DIA