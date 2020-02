O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Teresina e os hospitais municipais estão preparados para atendimentos durante o Corso, que acontece neste sábado (15), na Avenida Raul Lopes. Um centro integrado de atendimento em saúde será montado no estacionamento da Ponte Estaiada com macas, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ambulância de suporte básico.

“Para paciente mais grave, chamaremos uma unidade de suporte avançado mais próxima. O estande está equipado para atender tanto os casos simples, como uma parada cardiorrespiratória. Toda a rede hospitalar da Capital está preparada para atender os foliões”, afirma Jesus Mousinho, diretora de Assistência Especializada da Fundação Municipal de Saúde (FMS).





Samu e hospitais municipais estão preparados para atender foliões. Reprodução

Médicos e equipe extra de enfermagem estarão atuando no Hospital da Primavera como ponto principal de apoio ao Corso, pois é a unidade que fica mais próxima do local da festa. Além disso, também no Hospital da Primavera, haverá uma ambulância do Samu para os casos que precisem de deslocamento de pacientes. “Todos os nossos hospitais estão atentos para os atendimentos neste dia de festividades”, diz Jesus Mousinho.

Ascom