Atendimentos por consequência de álcool aumentam em UPA



Já Bárbara* lembra que aos 18, após participar de uma festa e ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, fez uso da direção e, em alta velocidade, quase se envolve em um grave acidente de trânsito, arriscando não apenas a sua, mas a vida do irmão mais novo que estava ao lado. Histórias diferentes, mas que têm um personagem em comum: o álcool ingerido em grandes quantidades. Beber ao ponto de se deixar guiar por impulsos ou se sentir fisiologicamente afetado não é um cenário raro de se encontrar pelo país.

Atualmente, já existe categorização para estudar a prática, o chamado Binge Drinking, traduzido como ‘bebedeira’ ou ‘beber pesado episódico’, é um padrão que costuma se caracterizar pelo consumo de, no mínimo, quatro doses de álcool em uma única ocasião para mulheres, e cinco doses para homens, o que leva a uma concentração de etanol no sangue de 0,08% ou superior.

Em um artigo denominado “A prática de binge drinking entre jovens e o papel das promoções de bebidas alcoólicas: uma questão de saúde pública”, a médica psiquiatra Zila Sanchez explicam que os episódios de uso abusivo agudo de álcool não apenas influenciam a mortalidade geral, mas também contribuem para agravos à saúde, particularmente aqueles decorrentes de acidentes e agressões, colocando em risco o intoxicado e a coletividade.



Relação de jovens com álcool expõe excessos e dificuldade para prevenção. Reprodução



“Entre a população geral, o BD (binge drinking) está associado a maiores ocorrências de abuso sexual, tentativas de suicídio, sexo desprotegido, gravidez indesejada, infarto agudo do miocárdio, overdose alcoólica, quedas, gastrite e pancreatite”, descreve a pesquisadora. Zila destaca que apesar de sua relevância no campo da Saúde Pública, o cenário que favorece e as consequências deixadas pelo uso e abuso de álcool ainda são pouco estudados na população brasileira.

“O primeiro levantamento nacional dos padrões de uso de álcool no Brasil, realizado em 2005-2006, identificou uma prevalência de BD no ano anterior à pesquisa de 28% em adultos, 40% nas faixas etárias de 18 a 24 anos e 53% entre os adolescentes do sexo masculino. Estudo realizado em 2010, com estudantes do Ensino Médio das 27 capitais do país, revelou uma prevalência de 32% de prática de BD naquele ano, maior entre os adolescentes mais ricos e nas regiões Norte e Nordeste”, acentua.

Apesar de o álcool ser uma droga lícita, sua venda e fornecimento a menores de 18 anos são proibidos por lei no Brasil (Lei federal no 13.106, de 17 de março de 2015).