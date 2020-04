Quarentena oportuniza intimidade familiar, garante padre

Após a determinação de quarentena, é engraçado ver as pessoas da mesma família tendo que conviver dentro de casa por mais tempo. Os relatos são de desentendimento, falta de privacidade e até divórcios. É preciso refletir sobre a que ponto chegou a humanidade de não reconhecer mais os seus. Muitos vivem uma realidade paralela que fazem do trabalho um refúgio, e do lar apenas dormitório.

Padre Isaías Pereira lembra que não é momento apenas de ver o lado negativo da pandemia (Foto: ODIA)

Mas o padre Isaías Pereira lembra que não é momento apenas de ver o lado negativo da pandemia, porque assim realmente vai dar tudo errado. Pode-se olhar para essa situação pensando em extrair algo positivo.



"A crise é uma peneira e faz passar para o outro lado o que temos de melhor"

Solidariedade move o lado positivo da pandemia



"É um tempo de se dedicar à família, ninguém queria estar em isolamento social, mas é uma necessidade. Então, pode-se cuidar dos filhos, viver momentos do cotidiano que não se tem tempo ou não se coloca em prioridade. Nós estamos tendo que viver essa prioridade forçada e estar mais dentro de casa e vivendo com os seus, este talvez seja o ponto mais importante", destaca o padre.

Para o pároco, é tempo para oração também. Na correria, as pessoas se propõem a fazer e, às vezes, não têm tempo ou não se lembram. "Nessa quarentena estamos recebendo muitas mensagens de pessoas que estão se dedicando a orações, a uma intimidade com Deus", ressalta o padre.





Sandy Swamy - Especial para o Jornal ODIA